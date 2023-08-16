Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
«Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе «зерновой сделке».
По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.
«Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)», — подчеркнул источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.