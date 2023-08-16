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09:36 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости. Переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам «зерновой сделке» были на уровне предложений и обсуждений, конкретики нет, Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы «зерновой сделки», находится в постоянном контакте и с российской стороной, сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице.

Источник: AFP 2023

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности, США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — ответил собеседник агентства на вопрос, ведут ли Анкара и Вашингтон переговоры по альтернативе «зерновой сделке».

По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской зерновой инициативы.

«Работа ведется со всеми сторонами, находимся в постоянном контакте и с российской (стороной)», — подчеркнул источник.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

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