Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник

Ранее в телеграм-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа.
«Нет, пока никакой конкретики», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Турецкая газета Milliyet сообщила ранее, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры «в ближайшие дни». Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.