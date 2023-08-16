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11:43 (мск), источник: © РИА Новости

Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости. Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Источник: © РИА Новости

Ранее в телеграм-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа.

«Нет, пока никакой конкретики», — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.

Турецкая газета Milliyet сообщила ранее, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры «в ближайшие дни». Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

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