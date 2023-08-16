Карин Кнайсль заявила, что для нее рязанская деревня лучше Мальдив

«Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», — сказала Кнайсль на русском языке.
Бывший министр иностранных дел Австрии приехала в Петрушово после Петербургского международного экономического форума. Она уточнила, что не проживает в деревне постоянно. По словам Кнайсль, в Петрушово у нее арендован маленький деревенский домик.
В начале августа экс-глава австрийского МИДа появилась на празднике «Макушка лета», который ежегодно проводится в рязанской деревне, и дала интервью интернет-газете Vidsboku. Кнайсль рассказала, что оплатила аренду дома в Петрушово еще на месяц. Она уточнила, что получила приглашение преподавать в Санкт-Петербургском университете G.O.R.K.I. юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа. Также сейчас Кнайсль пишет книгу, посвященную «нынешней ситуации в Европе».
В 2018 г. на свадьбе Кнайсль с Вольфгангом Майлингером присутствовал президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос о поддержании связи с российским лидером, экс-глава МИД Австрии ответила, что виделась с ним в последний раз в 2019 г.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 г. В 2021 г. она вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор. Однако после начала спецоперации РФ на Украине депутаты Европарламента потребовали от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти». В противном случае против них грозили ввести персональные санкции. 23 мая 2022 г. вслед за Шрёдером Кнайсль ушла в отставку.
В июле 2022 г. Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз расправой. Политик уехала в Ливан, поскольку знает арабский, а затем перебралась в Россию.