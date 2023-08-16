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14:43 (мск), источник: РБК

Le Monde узнала об отказе Африканского союза от применения силы в Нигере

Африканский союз после переворота в Нигере осудил действия мятежников, а страны ЭКОВАС пригрозили ему военной интервенцией. Lе Monde узнала, что несмотря на неконституционность переворота, союз отверг вооруженное вмешательство.

Источник: AFP 2023

Африканский союз отверг любую возможность военной интервенции в Нигер, сообщает Le Monde со ссылкой на источники, знакомые с позицией Совета мира и безопасности (СМБ) Африканского союза, назначенного для принятия урегулирования конфликтов.

Один из собеседников Le Monde уточнил, что, хотя Африканский союз и выступил против мятежа в Нигере, делегаты и лидеры государств, присутствовавшие на встрече, решили не поддерживать военную интервенцию, опасаясь, что это может спровоцировать «кровавую войну». Источники газеты отметили, что официальная позиция объединения будет вскоре официально опубликована.

Африканский союз — межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Высшим органом Африканского союза является ассамблея, которая состоит из глав государств и правительств или их аккредитованных представителей.

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила главу страны Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции до сих пор. К мятежу присоединились и командиры вооруженных сил.

Африканский союз, как и страны Запада, осудил переворот и 29 июля дал мятежникам 15 дней на восстановление конституционной власти. А Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам военной интервенцией, если Базум не будет освобожден. Национальный совет Нигера по защите родины (учрежденный мятежниками временный орган власти) проигнорировал ультиматум ЭКОВАС и уже 10 августа объявил о формировании нового правительства.

Мятежники угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции. 14 августа представитель хунты полковник Амаду Абдрамане заявил, что Базума будут судить за государственную измену и подрыв безопасности страны. На этом фоне американский Госдеп назвал военную интервенцию в Нигер последним средством.

Справка
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