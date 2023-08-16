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20:58 (мск), источник: РБК

Белый дом опроверг обсуждения членства Украины в НАТО в обмен на уступки

Представитель Белого дома Джон Кирби призвал сосредоточиться на помощи Киеву в военных действиях и отвоевывании территорий, которые «принадлежат по праву» Киеву. Москва требует признать вступление в состав России новых регионов.

Источник: AP 2023

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг сообщения об обсуждении возможности членства Украины в НАТО в обмен на уступки территории. Об этом он сказал на брифинге для иностранных журналистов.

«Это не соответствует действительности», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Представитель Белого дома напомнил, что Украина, по мнению Вашингтона, в будущем станет частью альянса, Соединенные Штаты поддержали вступление этой страны на саммите блока в Вильнюсе. Однако сейчас нужно сосредоточиться на помощи Киеву в военных действиях и отвоевывании территорий, которые принадлежат ему по праву, отметил Кирби.

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен ранее заявил, что одним из решений конфликта может быть отказ Украины от части территорий в обмен на вступление в НАТО. Позднее чиновник назвал свои слова «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего» этой страны и признал, что говорить так было ошибкой. В самом альянсе подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и что только Киев может решать, когда и на каких условиях будет достигнут мир.

Официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко после слов Йенссена заявил, что «формирование нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», и назвал подобные разговоры неприемлемыми.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, счел заявление представителя НАТО «любопытным», отметив при этом, что «все якобы их территории — в высшей степени спорные». Он считает, что для членства в блоке Украине придется «отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси».

Украина неоднократно исключала обмен территории на членство в блоке. Такую возможность отвергал, в частности, украинский президент Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе. «Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории», — подчеркивал он.

Москва со своей стороны настаивает в том числе на признании за ней «новых территориальных реалий» и нейтральном статусе соседней страны.

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