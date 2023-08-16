Минтруд предложил автоматизировать выплаты ветеранам операции на Украине

«Ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающим участие (содействующим выполнению задач) в специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий», — говорится в тексте проекта.
Ежемесячные выплаты будут осуществляться «на счет гражданина в кредитной организации, сведения о котором имеются в Фонде пенсионного и социального страхования».
Статус ветерана боевых действий сейчас полагается всем участникам спецоперации на Украине, выполняющим задачи на территории Украины и новых российских регионов. Ветераны могут рассчитывать на определенные льготы со стороны государства:
им положена ежемесячная денежная выплата в размере около 3,5 тыс. руб.;
компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;
право не платить налог на имущество: квартиру, дом, гараж;
право не платить земельный налог с шести соток;
могут рассчитывать на оказание медпомощи вне очереди в рамках программы госгарантий;
ветераны могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время, также у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;
получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя;
пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
14 июля «РИА Новости» сообщало, что Минобороны подготовило законопроект о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсантов на российской территории, к участникам военной операции на Украине. В связи с этим на них будут распространяться соответствующие льготы и денежное довольствие.