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01:33 (мск), источник: ТАСС

ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для восстановления порядка в Нигере

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приступило к активации сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

Источник: AP 2023

В ECOWAS информировали, что 17—18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов государств — членов сообщества для «окончательного согласования плана развертывания сил быстрого реагирования в Нигере».

Во исполнение указаний Совета глав государств и правительств ECOWAS, данных на его внеочередном саммите, посвященном политической ситуации в Нигере, который состоялся 10 августа в Абудже, Комитет начальников генеральных штабов сообщества осуществил активацию своих сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, отмечает Al Hadath.

В ECOWAS предупредили, что отказ мятежников в Нигере отступить после совершенного ими государственного переворота приведет к военной интервенции сообщества.

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