ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для восстановления порядка в Нигере

В ECOWAS информировали, что 17—18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов государств — членов сообщества для «окончательного согласования плана развертывания сил быстрого реагирования в Нигере».
Во исполнение указаний Совета глав государств и правительств ECOWAS, данных на его внеочередном саммите, посвященном политической ситуации в Нигере, который состоялся 10 августа в Абудже, Комитет начальников генеральных штабов сообщества осуществил активацию своих сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, отмечает Al Hadath.
В ECOWAS предупредили, что отказ мятежников в Нигере отступить после совершенного ими государственного переворота приведет к военной интервенции сообщества.