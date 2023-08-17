06:57 (мск), источник: Известия
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
В Госдуме предложили ужесточить контроль за железнодорожными перевозками топлива и тарифообразованием РЖД в связи с ростом стоимости перевозок темпами выше инфляции, а также провести проверки ФАС по факту увеличения сроков доставки грузов. Такие инициативы председателю правительства Михаилу Мишустину направили глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и руководитель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг — с документом, датированным 14 августа, ознакомились «Известия».