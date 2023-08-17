12:04 (мск), источник: ТАСС
Евросоюз осудил нападение на солдат Нигера на границе с Мали
Жертвами стали 17 военнослужащих, отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Евросоюз осудил нападение террористов на военных Нигера на границе с Мали, жертвами которого стали 17 военнослужащих. Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).
«Евросоюз твердо осуждает нападения, осуществленные вооруженными группировками, в результате которых погибли по меньшей мере 17 военных Нигера. Восстановление конституционного порядка — это единственный путь восстановления безопасности, которая была серьезно подорвана попыткой военного переворота», — полагает Боррель.
16 августа отряд военнослужащих армии Нигера попал в засаду вблизи города Кутугу (к юго-востоку от Мали) во вторник, приводит заявление военных агентство AFP. По предварительным данным, 17 солдат были убиты, 20 ранены, 6 получили серьезные ранения. Все пострадавшие эвакуированы в Ниамей.
Ранее боевики группировки под названием «Ан-Нусра», связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ), напали на нигерских военных. Атака была организована в регионе Тилабери, расположенном в нестабильном районе между Буркина-Фасо и Мали. Террористы совершили нападение с целью оказать давление на сформированное мятежниками правительство, чтобы власти выпустили на свободу 16 боевиков группировки.
После военного переворота террористическая организация «Аль-Каида», которая контролирует обширные территории в Буркина-Фасо и Мали, начала приближаться к границе с Нигером, в районе которой также действует ее соперник — террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Это связано с тем, что после мятежа число операций по выявлению боевиков, проводимых военными Нигера совместно с американскими и французскими войсками, заметно сократилось.