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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор Клишас: МВД «старается не замечать» онлайн-торговлю алкоголем

Руководитель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на критику МВД предложенного им законопроекта о легализации онлайн-торговли алкоголем. Сенатор указал, что спиртные напитки уже сейчас можно приобрести через интернет, а МВД, по его мнению, «старается этого просто не замечать».

Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне Андрей Клишас представил законопроект, которым предлагается разрешить онлайн-торговлю спиртным на законодательном уровне. Сегодня, 17 августа, «Ведомости» опубликовали материал, в котором говорилось, что против обсуждаемой чиновниками инициативы выступило МВД. Министерство посчитало, что легализация онлайн-торговли алкоголем может привести к риску ослабления госконтроля за оборотом спиртного.

Комментируя публикацию «Ведомостей» и претензии МВД, сенатор написал в Telegram: «Отсутствие любого госконтроля за нелегальной интернет торговлей алкоголем в настоящее время без всяких ограничений… это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать».

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем в июле был отозван Андреем Клишасом после заключения Минфина. Тогда ведомство поддержало проект концептуально, но попросило обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн. По данным «Ведомостей», доработанный проект закона внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

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