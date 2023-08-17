17:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин: пришло время для высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга
Президент России Владимир Путин заявил журналистам после церемонии открытия МЦД-3, что пришло время для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. По его мнению, после магистраль нужно довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Донецка, Луганска и других городов. Также он заявил, что обсудит строительство такой дороги до Минска с белорусским президентом Александром Лукашенко.