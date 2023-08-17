Ученые определили факторы развития любопытства у обезьян Любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: пришло время для высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил журналистам после церемонии открытия МЦД-3, что пришло время для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга. По его мнению, после магистраль нужно довести до Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Донецка, Луганска и других городов. Также он заявил, что обсудит строительство такой дороги до Минска с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"
Во время загрузки произошла ошибка.

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал Путин.

Давайте начнем работать. Мы недавно с Сергеем Семеновичем, с председателем правления, руководителем Сбера это обсуждали. Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе, они видят для себя и экономическую, и финансовую перспективу. Уверен, что у нас все получится.

Владимир Путин
президент России

Как отметил президент, время в пути по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов, до Твери — 39 минут, от Великого Новгорода до Петербурга — 29 минут, от Москвы до Адлера — 10 часов. «Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — сказал он.

Владимир Путин добавил, что направление ВСМ в Минск было бы востребовано среди россиян и белорусов. «Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю», — сказал он.

Сейчас в России нет высокоскоростных магистралей. Первой ВСМ должна стать магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

В июле замглавы РЖД Андрей Макаров сообщал, что сроки ее строительства могут вырасти из-за недостаточного финансирования. В нынешнем году вместо 40 млрд руб. на реализацию проекта выделено 12 млрд руб.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Директор ОСК объяснил, почему корабли считаются недвижимостью
Подоляк сделал заявление об отказе от территорий ради членства в НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирстроительствоСобянин Сергей