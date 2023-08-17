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17:24 (мск), источник: Ведомости

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль от Москвы до Донецка и Луганска

Президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. Об этом он заявил во время выступления на открытии движения по линии МЦД-3.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Если от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную железнодорожную магистраль], это уже будет десять часов всего в пути. Совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», — сказал он.

Путин также отметил, что переговорит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, чтобы проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Минска. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии», — отметил глава государства.

В конце июня министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что в правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Представитель РЖД тогда пояснил «Ведомостям», что проект рассматривался в рамках создания «глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора» ВСМ «Евразия» по маршруту Москва — Смоленск — граница с Белоруссией. Он отметил, что технико-экономические параметры проекта требуют всесторонней оценки.

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