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16:59 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», — говорится в перечне поручений.

Срок — 1 октября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.

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