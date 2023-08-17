Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», — говорится в перечне поручений.
Срок — 1 октября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.