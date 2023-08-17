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19:52 (мск), источник: ТАСС

Болтон заявил, что украинское наступление не привело к успеху, на который рассчитывали США

Военные Украины «добиваются небольших продвижений, но на настоящий момент не добились ничего стратегически значимого», отметил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Украинское контрнаступление не привело к стратегическим успехам, которых ожидали Соединенные Штаты. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на мероприятии Ассоциации иностранной прессы в Нью-Йорке.

«Очевидно, что украинское весеннее наступление не увенчалось тем успехом, на который мы надеялись. Да, они добиваются небольших продвижений, но на настоящий момент не добились ничего стратегически значимого», — сказал он.

«По моему мнению, одна из причин — задержки и отсутствие стратегии при поставках вооружений, боеприпасов и разведданных, что дало России время окопаться, создать линии обороны, что сделало наступление Украины таким сложным», — добавил Болтон.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

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