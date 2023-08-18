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13:32 (мск), источник: © РИА Новости

Ющенко помогал создавать трезубец для монумента «Родина-мать» в Киеве

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично лепил макет будущего трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве, которым украинские власти решили заменить советский герб, приводит слова автора проекта, скульптора Алексея Пергаменщика украинское издание Informator.

Источник: Reuters

«Виктор Андреевич (Ющенко) на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который ушел в минкультуры, потом в кабмин (Украины — ред.), это все согласовали. Я выварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы», — заявил Пергаменщик.

В Киеве 6 августа установили герб-трезубец на монумент «Родина-мать» вместо герба СССР.

В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении «Дия» («Действие»), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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