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20:00 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России включил в черный список 54 гражданина Великобритании

МИД России расширил список персон нон-грата, включив в него 54 гражданина Великобритании — это политики, представители силовых структур, юристы и журналисты. Расширение черного списка в министерстве назвали ответом «на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».

Источник: РИА "Новости"

Как сказано в сообщении ведомства, в него вошли в том числе «активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России» министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, «ответственная за поставки на Украину вооружений» замминистра обороны страны Аннабель Голди, а также прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.

В список также попали руководители аналитической военной компании Prevail Partners Джастин Хеджес, Дэмиан Хантингфорд, Дарин Лиддл. «Специалисты которой участвуют в сборе и предоставлении украинским спецслужбам разведывательных сведений, в т. ч. персональных данных на иностранных и российских граждан, а также на военнослужащих ВС России, задействованных в СВО», — заявили в МИД России.

В черный список также внесли несколько сотрудников британских СМИ — BBC, The Guardian, The Daily Telegraph.

Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране, стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж. Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе».

МИД России

Кроме этого, в черный список попали представители «руководства занимающихся антироссийской деятельностью пиар-агентств» — «Института общественных связей», «Международной ассоциации связей с общественностью», «Ассоциации общественных связей и коммуникаций» и других.

МИД России не приводит полный список персон нон-грата. В ведомстве добавили, что работа над санкционным списком будет продолжена.

В последний раз Россия вводила санкции против граждан Великобритании 12 января 2023 года — тогда под них попали 36 человек из Кабинета министров, силовых ведомств и сотрудников СМИ. В тот день МИД не сообщал имена тех, кто попал в черный список. 14 января в ведомстве сообщили, что в него в том числе включены глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандер.

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