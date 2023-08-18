МИД России включил в черный список 54 гражданина Великобритании

Как сказано в сообщении ведомства, в него вошли в том числе «активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России» министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, «ответственная за поставки на Украину вооружений» замминистра обороны страны Аннабель Голди, а также прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.
В список также попали руководители аналитической военной компании Prevail Partners Джастин Хеджес, Дэмиан Хантингфорд, Дарин Лиддл. «Специалисты которой участвуют в сборе и предоставлении украинским спецслужбам разведывательных сведений, в т. ч. персональных данных на иностранных и российских граждан, а также на военнослужащих ВС России, задействованных в СВО», — заявили в МИД России.
В черный список также внесли несколько сотрудников британских СМИ — BBC, The Guardian, The Daily Telegraph.
Кроме этого, в черный список попали представители «руководства занимающихся антироссийской деятельностью пиар-агентств» — «Института общественных связей», «Международной ассоциации связей с общественностью», «Ассоциации общественных связей и коммуникаций» и других.
МИД России не приводит полный список персон нон-грата. В ведомстве добавили, что работа над санкционным списком будет продолжена.
В последний раз Россия вводила санкции против граждан Великобритании 12 января 2023 года — тогда под них попали 36 человек из Кабинета министров, силовых ведомств и сотрудников СМИ. В тот день МИД не сообщал имена тех, кто попал в черный список. 14 января в ведомстве сообщили, что в него в том числе включены глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандер.