Как заявила Тейлор-Грин, «Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».
Ранее в пятницу бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в беседе с «Известиями», что украинским пилотам не удастся эффективно использовать истребители F-16.
Он напомнил, что украинские пилоты никогда раньше не летали на самолетах НАТО, поэтому они не смогут использовать весь потенциал таких машин.
Также в пятницу сенатор Алексей Пушков поделился мнением, что отправка Киеву истребителей F-16 американского производства является значимым с политической точки зрения шагом, но скорее символическим.
На фоне провала контрнаступления Украины, передача нескольких F-16 «призвана создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса», подчеркнул он.
В этот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом после консультаций с конгрессом будет готов передать Украине истребители F-16 из третьих стран.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.