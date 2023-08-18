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18 августа, источник: Известия

В конгрессе США назвали отправку Киеву F-16 шагом к мировой войне

Отправка Украине американских истребителей F-16 станет шагом к мировой войне, заявила 18 августа член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Сейчас Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне.

Марджори Тейлор-Грин
конгрессвумен

Как заявила Тейлор-Грин, «Байден работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».

Ранее в пятницу бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в беседе с «Известиями», что украинским пилотам не удастся эффективно использовать истребители F-16.

Он напомнил, что украинские пилоты никогда раньше не летали на самолетах НАТО, поэтому они не смогут использовать весь потенциал таких машин.

Также в пятницу сенатор Алексей Пушков поделился мнением, что отправка Киеву истребителей F-16 американского производства является значимым с политической точки зрения шагом, но скорее символическим.

На фоне провала контрнаступления Украины, передача нескольких F-16 «призвана создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса», подчеркнул он.

В этот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом после консультаций с конгрессом будет готов передать Украине истребители F-16 из третьих стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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