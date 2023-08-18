18 августа, источник: Известия
Шольц опроверг присутствие немецких военнослужащих на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц 18 августа опроверг информацию о присутствии немецких военнослужащих на Украине.
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Он отметил, что старается не допустить втягивания ФРГ в украинский конфликт.
Ранее в этот день Шольц сказал, что конфликт на Украине требует критического переосмысления реальности и готовности порой принимать неудобные решения. По его словам, ФРГ поставляет вооружения Киеву, несмотря на ранее действующий многолетний принцип германской политики. Шольц подчеркнул, что Берлин намерен вместе с союзниками поддерживать Украину во всех отношениях «пока это будет необходимо».
Накануне военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские силовики на купянском направлении получили большую партию боеприпасов, включая немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии.
4 августа российские военные выявили присутствие иностранных наемников среди украинской армии на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) через радиоперехват.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 15 июля рассказал, что в рядах украинских войск в Запорожской области больше всего преобладают польские наемники.
До этого, 12 июля, Марочко со ссылкой на данные разведки РФ сообщил о прибытии иностранных наемников под Купянск для усиления диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что большая часть ранее прибывших на этот участок иностранных наемников составляет инженерно-саперные подразделения.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.