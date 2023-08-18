Почему врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду Это потенциально спасет жизни всем участникам экспедиции
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
18 августа, источник: Известия

Шольц опроверг присутствие немецких военнослужащих на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 августа опроверг информацию о присутствии немецких военнослужащих на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Он отметил, что старается не допустить втягивания ФРГ в украинский конфликт.

«Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат», — добавил канцлер во время подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

Ранее в этот день Шольц сказал, что конфликт на Украине требует критического переосмысления реальности и готовности порой принимать неудобные решения. По его словам, ФРГ поставляет вооружения Киеву, несмотря на ранее действующий многолетний принцип германской политики. Шольц подчеркнул, что Берлин намерен вместе с союзниками поддерживать Украину во всех отношениях «пока это будет необходимо».

Накануне военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские силовики на купянском направлении получили большую партию боеприпасов, включая немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии.

4 августа российские военные выявили присутствие иностранных наемников среди украинской армии на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) через радиоперехват.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 15 июля рассказал, что в рядах украинских войск в Запорожской области больше всего преобладают польские наемники.

До этого, 12 июля, Марочко со ссылкой на данные разведки РФ сообщил о прибытии иностранных наемников под Купянск для усиления диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что большая часть ранее прибывших на этот участок иностранных наемников составляет инженерно-саперные подразделения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Торг изобилия: власти предложили решение проблемы дефицита валюты
Воздушные рамки: продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта