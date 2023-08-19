Китай выступил против попыток США устроить блоковую конфронтацию в Азии

Таким образом дипломаты прокомментировали итоги трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде.
«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — приводит комментарий дипмиссии КНР «РИА Новости».
Ранее, 15 августа, начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что США планируют создать в 2028 году в АТР две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а также организовать сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай.
В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что страны — члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы. Он также не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с блоком AUCUS.
По его словам, США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия.
3 августа директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил, что Москва учтет возможное размещение в Японии ракет США средней и меньшей дальности. По его мнению, Япония хочет максимально точно обслуживать военные интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для решения американских стратегических задач.
Тогда же посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сказал, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены против России и Китая. По его словам, США уже сформировали в регионе военный блок AUKUS и создали механизм QUAD в составе США, Японии, Индии и Австралии.
13 июля состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Политики затронули процесс выстраивания странами своей линии в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне действий Запада, направленных против Пекина и Москвы.
До этого, 24 апреля, Лавров отметил, что США взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.