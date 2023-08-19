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05:24 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД заявили о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков, сообщила, что натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке; по ее словам, российская сторона фиксирует намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира.

Источник: © РИА Новости

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что британская разведка MI6 с целью противодействия сотрудничеству Африки и России подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских боевиков с опытом на «восточном фронте».

Задача подразделения — диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

Отряд планируют отправить в Африку во второй половине августа судном из Измаила. Отряд возглавит офицер ГУР Виталий Пращук, имеющий опыт «успешных ликвидаций» и участвовавший в операциях MI6 в Зимбабве.

С учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

«Особенно, когда под угрозой находится, казалось бы, незыблемое влияние Лондона в бывших колониях», — добавила она.

Захарова напомнила, что «известному британскому колониалисту Сесилу Родсу принадлежит высказывание “Империя — это вопрос желудка”. По ее словам, “именно эта логика до сих пор лежит в основе политики Великобритании в Африке”.

«Можно констатировать, что Лондон продолжает отчаянно цепляться за свое колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении. Англичане не желают говорить с ними на равных и считают возможным, как и прежде, вмешиваться в их внутренние дела», — заметила Захарова.

Она считает, что «режиму же Владимира Зеленского нужны только деньги».

«В этих махинациях украинские солдаты, очевидно, служат своеобразной платой Киева за военную помощь Запада», — указала она.

«По уже отработанной схеме натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. При этом за реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы», — добавила Захарова.

Она полагает, что «такие сообщения — очередная иллюстрация того, что режим Зеленского выступает достойным продолжателем дела Бандеры, Шухевича и их приспешников. Тогда нацистские прихвостни тоже убивали и умирали отнюдь не за интересы Украины и ее народа, а ради своих европейских хозяев».

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