Антонов заявил о падении популярности помощи Киеву в США

Как отмечает посол, на фоне провала украинского контрнаступления военная помощь Украине становится все менее популярной в американском обществе.
«Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — приводит слова Антонова телеграм-канал посольства РФ в США.
По его мнению, Белый дом загнал себя в тупик и для выхода из него принимает «все новые и новые безумные решения».
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.