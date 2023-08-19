NYP: Байден использовал не менее трех псевдонимов для конспиративной связи с сыном по Украине

Судя по всему, нынешний глава Белого дома пытался следовать правилам конспирации и ухода от слежения в интернет-пространстве.
Тогдашний вице-президент отправлял Хантеру Байдену электронные письма под псевдонимами «Робин Уэр», «Роберт Л. Питерс» и «JRB Уэр» в период с 2014 по 2016 год, информируя своего сына о запланированных переговорах с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом среди прочих сообщений.
Однажды Байден-старший попросил одного из своих помощников, Джона Флинна, отправить свое ежедневное расписание на личный адрес электронной почты «Robert.L.Peters@pci.gov» не менее 10 раз в период с 18 мая по 15 июня 2016 года.
Байден оказывал давление на Порошенко пятью месяцами ранее, чтобы тот уволил генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность газовой компании Burisma Holdings, где Хантер зарабатывал около миллиона долларов в год, работая в совете директоров в период с 2014 по 2019 год.
Согласно архивной записи разговора от 27 мая, вице-президент Байден, который в то время отвечал за политику США в отношении Украины, обсуждал реформы в кабинете Шокина после увольнения прокурора. Через год после ухода с поста Байден публично заявил, что во время своего визита в Украину в декабре 2015 года он пригрозил удержать кредитные гарантии США на миллиард долларов, если Порошенко не уволит Шокина.
15 июня 2016 года встреча с премьер-министром Гройсманом привела к объявлению пакета «новой помощи США Украине в размере 220 миллионов долларов», как показывают записи. Хантер также получил копию об этой встрече по электронной почте отца, использовавшего другой псевдоним.
Председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер попросил Национальный архив передать неотредактированные записи, в которых Джо Байден использовал псевдонимы при общении с сыном Хантером и его деловыми партнерами Эриком Шверином и Девоном Арчером.
Последний сообщил на слушаниях в комитете 31 июля, что Хантер заработал место в совете директоров Burisma благодаря «бренду» Байдена, а его отец почти два десятка раз беседовал по телефону с иностранными партнерами своего сына. Согласно журналам посетителей Белого дома, Шверин встречался с тогдашним вице-президентом Байденом в дни, связанные с изменениями в политике США и Украины.
Комер также запросил черновики речи Байдена, произнесенной во время выступления украинском парламенте 9 декабря 2015 года, в которой он призвал к увольнению Шокина и реформы судебной системы Украины. Федеральный закон США требует, чтобы правительственные чиновники сохраняли записи всех своих официальных сообщений и выступлений с последующей передачей в Национальный архив.