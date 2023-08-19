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20:48 (мск), источник: РБК

Захарова сравнила ЕС с банкротом после слов Борреля о России и заправке

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба». Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом» от «зависти и беспомощности», заявила Захарова, сравнив Евросоюз с банкротом, переставшим «заправляться качественным топливом по средствам».

Источник: РИА "Новости"

Захарова заявила агентству «РИА Новости», что Евросоюз похож на «банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», и добавила, что «наше топливо при нас и мы им еще и торгуем, а еэсовский бизнес перетек за океан».

«Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести. Нечем гордиться, вот и исходят злостью. Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», — считает она.

Из стран Европейского союза технологиями по созданию ядерного оружия и соответствующими вооружениями обладает Франция. Всего таких стран девять: кроме нее, это США, Китай, Россия, Великобритания, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.

Боррель, говоря в интервью El Pais об отношениях Евросоюза и Китая, сказал, что Пекин, в отличие от Москвы, является «настоящим геополитическим игроком», с которым сегодня есть небольшие разногласия. Он отметил, что ЕС не заинтересован в поляризации международной системы. «Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — добавил глава европейской дипломатии.

После начала Россией военной операции на Украине ЕС ввел 11 пакетов санкций в отношении Москвы, в том числе эмбарго на поставки российских энергоресурсов. В августе прошлого года в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на морские поставки нефти. Сейчас она поступает в Европу только по трубопроводу «Дружба». В феврале этого года начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов.

В ответ на санкции со стороны западных государств Россия запретила продавать недружественным странам газ с расчетами в иностранной валюте. Также Москва сократила газовый экспорт из-за подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре прошлого года. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. Она уточнила, что в этом вопросе Евросоюзу помогли «хорошие друзья», такие как США и Норвегия, которые поставляли трубный и сжиженный газ.

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