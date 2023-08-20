«Республиканцы могут также потребовать… (создать. — Прим. ред.) контролирующий орган для отслеживания финансирования Украины для предотвращения коррупции», — говорится в материале.
В статье отмечается, что даже проукраински настроенные члены Республиканской партии воздерживаются от поддержки запроса президента Джо Байдена к конгрессу о новых ассигнованиях для киевских властей.
Как рассказал пожелавший остаться анонимным помощник одного из республиканцев в палате представителей, такого мнения придерживаются не только сторонники ультраправых взглядов. В свою очередь, Белый дом «бросает деньги на конфликт, который может длиться годами».
На минувшей неделе член палаты представителей Уоррен Дэвидсон заявил, что конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о выделении на поддержку Украины 24 миллиардов долларов. По его словам, американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну.
При этом госсекретарь Энтони Блинкен 14 августа сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи киевскому режиму на сумму в 200 миллионов долларов.
Западные политики постоянно говорят, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что такая помощь не повлияет на ход конфликта, а только затянет страдания украинского народа.