Делегация ЭКОВАС встретилась с бывшим президентом Нигера

«Делегацию ЭКОВАС, которая прибыла в полдень субботы в Ниамей, встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Представителям западноафриканских стран, которых возглавил бывший президент Нигерии Абдусалам Абубакар, удалось встретиться с президентом Мохамедом Базумом, которого отстранили 26 июля», — говорится в сообщении радиостанции.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники передавало, что делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера.
Комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах ранее заявлял, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако, по его словам, «танго танцуют вдвоем».
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.