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19 августа, источник: Коммерсантъ

Минниханов прилетел в Венгрию, ожидается прибытие Эрдогана и эмира Катара

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Венгрию и встретился с премьером Виктором Орбаном. Анонсированы визиты в Будапешт президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Источник: Рустам Минниханов

Минниханов поздно вечером 19 августа сообщил, что он прибыл в Будапешт по приглашению Орбана. Глава Татарстана отметил, что завтра, 20 августа, в Венгрии отмечают день основания страны.

«Поговорили с премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений», — написал Минниханов в Telegram.

Стороны на встрече заявили о намерении продолжить сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши.

«Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности», — добавил пресс-секретарь (цитата по венгерскому агентству MTI).

Орбан на встрече сказал, что Будапешт старается сохранить сотрудничество с РФ в культуре, науке и высшем образовании.

В Венгрию на выходных прибудут множество лидеров, политиков и бизнесменов из многих стран Европы и Азии. Орбан намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток. Среди прочего анонсированы визиты президента Турции и эмира Катара.

Эрдоган посетит Венгрию 20 августа, передает турецкий телеканал TRT Haber. Ожидается, что он обсудит с Орбаном урегулирование российско-украинского конфликта, выработку дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения зерновой сделки, а также двустороннее сотрудничество. Будапешт сообщал о том, что этот визит состоится 20 августа на прошлой неделе.

Эмир Катара намерен встретиться с президентом Венгрии Каталин Новак, премьером и рядом других высокопоставленных лиц, сообщила канцелярия эмира в Twitter. Они обсудят укрепление сотрудничества, а также «наиболее важные региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес».

По данным Bild, в Будапеште в выходные может быть заключена новая зерновая сделка. Немецкая газета ранее сообщала, что российскую сторону может представить Минниханов. Утверждается, что Россия, Турция и Катар разрабатывали трехстороннее соглашение взамен истекшего.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.
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Леонид Уварчев

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