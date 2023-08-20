Историк обнаружил в Стаффордшире могилы рыцарей-тамплиеров Им примерно 800 лет
Фоторепортажи
16Жара в мире
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
07:12 (мск), источник: Известия

The Telegraph: НАТО отказалась от надежд на победу Украины

Североатлантический альянс утратил веру в будущую победы Украины в конфликте и хочет «продать» ее. Соответствующее заявление 19 августа сделал обозреватель газеты The Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал он.

Британский полковник выразил свое убеждение в том, что слова главы канцелярии генсека НАТО отражают реальные намерения западных стран в отношении украинского государства, которое они намерены «продать подешевле» и по возможности в самое ближайшее время.

15 августа издание VG сообщило о предположении начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если согласится передать некоторые свои территории России.

Заявление получило широкий резонанс. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что страна не будет разменивать территории ради членства в НАТО. Он призвал Запад вместо предложений об уступках территории нарастить поставки оружия.

На следующий день Йенссен отказался от своих слов, уточнив, что сказал об этом в рамках более масштабной дискуссии.

На июльском саммите стран НАТО в Вильнюсе альянс решил, что Киев будет приглашен только в случае выполнения необходимых условий. По итогам саммита решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс принято не было.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Время собирать Каспий: как спасти погибающее море
Интересное предложение: что получит Иран от сделки с США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО