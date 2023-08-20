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14:03 (мск), источник: Известия

AP сообщило о безуспешности переговоров ЭКОВАС в Нигере

Переговоры между делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и мятежниками, захватившими власть в Нигере, оказались почти безрезультатными. Об этом 20 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на участвовавшего в них чиновника.

Источник: AP 2023

«Он сказал, что примерно двухчасовая дискуссия, направленная на поиск мирного решения углубляющегося кризиса в стране, мало что дала и не было ясности в отношении следующих шагов», — говорится в сообщении.

Во время переговоров руководитель захватившего власть в Нигере Национального совета спасения родины (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани настаивал на отмене санкций ЭКОВАС и давал понять, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум не вернется к власти. При этом иногда мятежники выражали примирительный тон.

Накануне Тчиани заявил, что Нигер готов к возможной войне со странами ЭКОВАС. Он призвал народ быть готовым к любым возможным военным действиям и заверил, что переходный период власти не превысит трех лет.

19 августа члены делегации ЭКОВАС прибыли в Нигер и встретились с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом. Делегацию ЭКОВАС встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Отмечается, что визит был кратким, он продлился 10 минут.

Днем ранее комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха заявил, что ЭКОВАС принял решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер. Однако о нем объявлять не будут, отметил он.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день объявив, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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