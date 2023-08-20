AP сообщило о безуспешности переговоров ЭКОВАС в Нигере

«Он сказал, что примерно двухчасовая дискуссия, направленная на поиск мирного решения углубляющегося кризиса в стране, мало что дала и не было ясности в отношении следующих шагов», — говорится в сообщении.
Во время переговоров руководитель захватившего власть в Нигере Национального совета спасения родины (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани настаивал на отмене санкций ЭКОВАС и давал понять, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум не вернется к власти. При этом иногда мятежники выражали примирительный тон.
Накануне Тчиани заявил, что Нигер готов к возможной войне со странами ЭКОВАС. Он призвал народ быть готовым к любым возможным военным действиям и заверил, что переходный период власти не превысит трех лет.
19 августа члены делегации ЭКОВАС прибыли в Нигер и встретились с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом. Делегацию ЭКОВАС встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Отмечается, что визит был кратким, он продлился 10 минут.
Днем ранее комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха заявил, что ЭКОВАС принял решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер. Однако о нем объявлять не будут, отметил он.
26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день объявив, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.