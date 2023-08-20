Германия предложила выделять на помощь Киеву €5 млрд в год

Глава Минфина пообещал, что Германия сделает больше, чем просто предоставит гуманитарную, военную и финансовую поддержку: она хочет способствовать тому, чтобы «у Украины было процветающее будущее», особенно когда завершатся боевые действия.
В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в целом на помощь Украине в 2022 году Берлин выделил €14 млрд. Он отметил, что это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе и пообещал продолжить выделять средства Киеву. В июле немецкий лидер добавил, что Берлин продолжит поставлять Украине необходимые типы вооружения, к 2027 году объем такой помощи должен составить около €17 млрд.
Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».