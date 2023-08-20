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Спецоперация на Украине
19:57 (мск), источник: РБК

Германия предложила выделять на помощь Киеву €5 млрд в год

Германия сможет выделять Украине помощь в размере €5 млрд в год, заявил министр финансов страны и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, передает Bild. По словам Линднера, Берлин уже направил Киеву €22 млрд и в течение следующих лет продолжение военной поддержки также будет четко прописано в бюджете Германии.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минфина пообещал, что Германия сделает больше, чем просто предоставит гуманитарную, военную и финансовую поддержку: она хочет способствовать тому, чтобы «у Украины было процветающее будущее», особенно когда завершатся боевые действия.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в целом на помощь Украине в 2022 году Берлин выделил €14 млрд. Он отметил, что это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе и пообещал продолжить выделять средства Киеву. В июле немецкий лидер добавил, что Берлин продолжит поставлять Украине необходимые типы вооружения, к 2027 году объем такой помощи должен составить около €17 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

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