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23:42 (мск), источник: ТАСС

В Молдавии прокомментировали отказ во въезде музыканту Бреговичу

Как объяснил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации республики Дмитрий Алайба, артиста не впустили в страну из-за его позиции по конфликту на Украине.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали во въезде в страну сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу из-за его позиции по конфликту на Украине. Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Молдавии Дмитрий Алайба на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Алайба выразил мнение, что «танцевать сегодня под музыку Горана Бреговича — это все равно что танцевать на могилах всех украинцев, погибших в результате» вооруженного конфликта.

Артист должен был принять участие в музыкальном фестивале Gustar. Он сообщил, что был очень разочарован, когда в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде в страну без каких-либо, по его словам, официальных объяснений. Брегович отметил, что много гастролирует по всей Европе и нигде не сталкивался с подобными трудностями. Решение властей подвергли критике экс-президент страны Игорь Додон и бывший премьер Ион Кику, а МИД Сербии потребовал от Кишинева объяснений.

После этого пресс-служба пограничной полиции выступила с разъяснениями. Там сообщили, что запрет в отношении Бреговича действует с 2022 года и организаторы фестиваля якобы были проинформированы об этом. Там уточнили, что ранее на границе были усилены меры безопасности.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику также российским артистам, общественным деятелям и журналистам.

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