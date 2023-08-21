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06:20 (мск), источник: © РИА Новости

Посол заявил о беспокойстве России из-за антирыночных мер Запада

СИЭТЛ (США), 21 авг — РИА Новости. Россию беспокоит применение странами Запада антирыночных мер против нее, включая политику потолка цен на нефть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.

Источник: © РИА Новости

«Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Как указал Бердыев, подобные действия заодно с «недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран» сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергорынков, привели к перераспределению глобальных энергопотоков и спровоцировали чрезмерную волатильность цен, создав серьезные риски для энергобезопасности.

«Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз — достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии», — отметил он.

«Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода “Северный поток”, произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора», — добавил российский дипломат.

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