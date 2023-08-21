Посол заявил о беспокойстве России из-за антирыночных мер Запада

«Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность», — сказал он.
Как указал Бердыев, подобные действия заодно с «недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой развитых стран» сыграли ключевую роль в дестабилизации глобальных энергорынков, привели к перераспределению глобальных энергопотоков и спровоцировали чрезмерную волатильность цен, создав серьезные риски для энергобезопасности.
«Впрочем, вопреки мантрам о приверженности рыночным механизмам западники прибегают к неправомерным рестрикциям не первый раз — достаточно вспомнить примеры Ирана, Венесуэлы, Сирии», — отметил он.
«Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода “Северный поток”, произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора», — добавил российский дипломат.