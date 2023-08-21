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09:49 (мск), источник: Газета.Ру

Популярность ультраправых партий в Европе растет

В Европе растет популярность ультраправых партий, в том числе «Альтернативы для Германии» (АдГ). Об этом пишет европейское подразделение газеты Politico.

Источник: AP 2023

В материале говорится, что к этому привели рост нелегальной иммиграции, конфликт на Украине и слабый рост экономики. Правая политическая партия «Братья Италии» уже находится у власти, а «Национальное объединение» во Франции всего на 1 процентный пункт отстает от лидирующей партии страны в опросах общественного мнения, пишет газета, отмечая, что Германия находится в центре событий.

Согласно опросу Politico, за последний год поддержка пророссийской партии АдГ почти удвоилась и составила более 20%, что является рекордом. В настоящее время партия находится на втором месте в Германии.

Большая часть популярности АдГ может быть объяснена постоянными распрями и беспорядками в коалиции канцлера ФРГ Олафа Шольца с зелеными и демократами. Основной движущей силой успеха данной партии является «та же самая проблема, которая определяла ультраправые партии в Европе на протяжении целого поколения: миграция», подчеркивает газета.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что Германия, несмотря на военный конфликт на Украине, должна снова импортировать газ из России.

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