«Лень вперед него родилась»: что на самом деле стоит за ленью Каждый год 20 августа отмечается Всемирный день лени. Именно в эту дату можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать угрызений совести
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
14:25 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре

АНКАРА, 21 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» в сентябре.

Источник: © РИА Новости

«В сентябре пройдет встреча “Большой двадцатки” в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Венгрии, отвечая на вопрос о наличии конкретной даты переговоров с российским лидером.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
Названа неожиданная польза поставок F-16 Украине для России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирдипломатия