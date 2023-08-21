Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре

«В сентябре пройдет встреча “Большой двадцатки” в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Венгрии, отвечая на вопрос о наличии конкретной даты переговоров с российским лидером.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.