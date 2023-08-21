«Лень вперед него родилась»: что на самом деле стоит за ленью Каждый год 20 августа отмечается Всемирный день лени. Именно в эту дату можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать угрызений совести
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
19:16 (мск), источник: © РИА Новости

WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Системы дистанционного минирования «Земледелие» тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами», — говорится в статье.

Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, пишет газета.

«У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)», — признался WSJ украинский военный.

Принцип работы «Земледелия» схож с реактивными системами залпового огня — для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
Названа неожиданная польза поставок F-16 Украине для России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта