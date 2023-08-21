19:16 (мск), источник: © РИА Новости
WSJ: новая российская система минирования мешает контрнаступлению ВСУ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Системы дистанционного минирования «Земледелие» тормозят контрнаступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal.
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«Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) способны выставить минные поля на расстоянии от пяти до пятнадцати километров. Это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами», — говорится в статье.
Этот слой защиты значительно замедляет ВСУ, а также заставляет военных занимать такие позиции, в которых они представляют легкую цель для российских вертолетов, артиллерии и дронов, пишет газета.
«У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)», — признался WSJ украинский военный.
Принцип работы «Земледелия» схож с реактивными системами залпового огня — для минирования используются реактивные снаряды. Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления.