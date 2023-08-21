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19:32 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Шведские БМП CV90 будут собирать на Украине, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине», — сказал он.

Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90.

Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года.

БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.

Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.

Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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