Зеленский заявил о планах производить на Украине шведские БМП

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить в Украине», — сказал он.
Ранее Украина и Швеция подписали заявление об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию бронемашин CV-90.
Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года.
БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.
Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.