20:13 (мск), источник: Ведомости
Кремль сообщил подробности участия Путина в XV саммите БРИКС
Президент России в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС в ЮАР
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На заседаниях и во время неформальной встречи планируется обсуждение актуальных вопросов деятельности БРИКС, в том числе его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Итоги зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.
Также запланировано заседание лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое пригласили руководителей более пятидесяти стран мира и глав исполнительных структур региональных организаций.
Владимир Путин выступит с видеообращением перед участниками и гостями делового форума БРИКС, предваряющего саммит. В Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года.