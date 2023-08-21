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20:13 (мск), источник: Ведомости

Кремль сообщил подробности участия Путина в XV саммите БРИКС

Президент России в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС в ЮАР 22—24 августа. Владимир Путин проинформирует участников о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 г. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

На заседаниях и во время неформальной встречи планируется обсуждение актуальных вопросов деятельности БРИКС, в том числе его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Итоги зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.

Также запланировано заседание лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое пригласили руководителей более пятидесяти стран мира и глав исполнительных структур региональных организаций.

Владимир Путин выступит с видеообращением перед участниками и гостями делового форума БРИКС, предваряющего саммит. В Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) в очном формате впервые за три года.

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