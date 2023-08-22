Ураган «Хилари» может обрушить на США годовой объем осадков Ему присвоили четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Главные новости к вечеру 21 августа
00:25 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, выразив уверенность, что российский триколор будет вдохновлять идти вперед — до победы, утверждать славу России.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, по сути восстановили суверенитет нашей страны», — сказал глава государства в обращении.

«Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед — до победы, утверждать славу России. С праздником, дорогие друзья, с днем российского флага», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
Названа неожиданная польза поставок F-16 Украине для России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирпамятные даты