Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

«Конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, по сути восстановили суверенитет нашей страны», — сказал глава государства в обращении.
«Россия — тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед — до победы, утверждать славу России. С праздником, дорогие друзья, с днем российского флага», — добавил он.