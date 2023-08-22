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07:50 (мск), источник: ТАСС

Патрушев заявил, что Россия должна спасти мир от безумия Запада

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны.

Источник: РИА "Новости"

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. России выпала важная и необходимая роль — спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов», — сказал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

По его словам, «России выпала важная и необходимая роль — спасти мир от безумия, продвигаемого Западом». «Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи», — добавил секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев считает, что РФ «твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие многонациональную страну».

«Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества», — отметил секретарь Совбеза.

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