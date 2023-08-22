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08:14 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Японии готовит рекордный военный бюджет на $53 млрд

Бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B.

Источник: AP 2023

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии начало согласование военного бюджета на 2024 финансовый год — начинается в стране 1 апреля — на рекордную в истории страны сумму почти 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei.

Новый военный бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащенного закупаемыми в США новейшими боевыми самолетами пятого поколения F-35B. Предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

Будет также сформирован военно-морской транспортный отряд, призванный в случае критической ситуации максимально быстро перебрасывать войска на отдаленные острова в Восточно-Китайском море в районе Тайваня. Его предполагается оснастить кораблями различного класса и вертолетами.

Предусматриваются ассигнования на ускорение разработки новой единой интегрированной системы связи и обработки информации в вооруженных силах, а также ракет большой дальности, способных наносить удары по территории потенциального противника.

В текущем финансовом году военные расходы уже достигли рекордного уровня в 6,8 трлн иен (около $47 млрд по текущему курсу). Они в 1,25 раза превысили оборонный бюджет предыдущего года. К 2027 году правительство Японии намерено по образцу НАТО довести свои военные расходы до 2% от суммы валового внутреннего продукта.

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