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14:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили о получении первой партии французских ракет SCALP

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег» подтвердил, что Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP.

Спецоперация на Украине
Источник: MBDA/Thierry Wurtz

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а тут у французов все очень неплохо», — сказал дипломат.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву. Как сообщила 9 июля глава французского МИД Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.

Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

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