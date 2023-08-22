СМИ: неудачи ВСУ могли стать причиной запрета для прессы посещать фронт

В статье говорится, что этот запрет стал полной неожиданностью и «вызвал возмущение у многочисленных журналистов, присутствующих на Украине: линия фронта теперь для них полностью под запретом, если только у них не имеется письменного разрешения главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного».
Как утверждает один из украинских военных представителей по прессе, анонимно давший комментарий газете, «либо генштаб скрывает свои военные трудности, и особенно военные потери, о которых мы скорбим на нескольких фронтах, или готовится крупная операция».
Издание обратило внимание, что директива украинского генштаба о запрете журналистам посещать линию фронта объявлена в тот момент, когда «на поле битвы и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои привели к многочисленным жертвам, притом что украинские войска не смогли пробить брешь в российской обороне».
Правительство Украины указывает на «территориальные завоевания», однако «эти достижения являются лилипутскими» в сравнении с территориями, которые Киев хочет «освободить», констатировала Le Temps.
Газета напомнила, что Киев не впервые вводит полный запрет на посещение передовой линии представителями прессы. Подобное происходило в сентябре 2022 года во время «молниеносного наступления» ВСУ в Харьковской области, уточнило издание. «Чтобы восполнить потери, усилить личный состав и его ударную силу, украинский генштаб рассчитывает на недавно мобилизованных, а также тех, кто более закален в боях. Они были направлены на подготовку в Польшу, Германию и Великобританию», — говорится в статье. Один из военных, прошедших такое обучение в Польше, сообщил Le Temps, что ближайшие недели будут «решающими и жестокими».
«Очень вероятно, что мы будем размещены там, где будет наиболее яростное наступление. Часть нашего обучения в Польше состояла именно в том, чтобы подготовиться к этому. Мы входим в решающую фазу», — утверждал он.
Этот военный одновременно выразил опасения, что «наступят дожди, а затем зима, прежде чем украинские войска успеют прорвать российскую оборону и добиться существенных территориальных завоеваний».