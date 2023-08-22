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16:51 (мск), источник: Ведомости

Президент Бразилии поддержал расширение БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС. По его словам, для этого необходимо разработать регламент, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
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«Думаю, что на этой встрече (на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. — “Ведомости”) будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран», — сказал он.

По мнению бразильского лидера, расширение позволит укрепить объединение и Новый банк развития БРИКС.

Ранее расширение объединения поддержали Китай и ЮАР. 16 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что у Индии открытый взгляд на прием новых членов в БРИКС, но для этого необходимы конкретные критерии. Заявки на вступление в БРИКС подали уже 23 страны.

В Кремле ранее заявляли, что Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться, в какой форме и в каком объеме это может происходить.

2 августа Reuters со ссылкой на трех бразильских чиновников сообщил, что Бразилия выступает основным противником расширения БРИКС. В конце июля аналогичную информацию опубликовал Bloomberg. По данным издания, вместе с Бразилией против расширения также была Индия. Позже в МИД Индии опровергли эти сведения.

БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. 15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Справка
В ЮАР пройдет саммит БРИКС

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