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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Делегация Минобороны во главе с Евкуровым прибыла с визитом в Ливию

В Ливию прибыла делегация министерства обороны России во главе с заместителем главы ведомства Юнус-Беком Евкуровым. Это первый официальный визит российской военной делегации в североафриканскую страну.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», — сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Сколько продлится визит, начавшийся 22 августа, не уточняется.

Как уточняет министерство, делегация прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Ранее ливийский военачальник неоднократно приезжал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, в ходе одной из встреч с ним была достигнута договоренность о проведении российско-ливийских переговоров по визиту представителей военного ведомства РФ в Ливию.

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Александр Кислов

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