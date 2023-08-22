Делегация Минобороны во главе с Евкуровым прибыла с визитом в Ливию

«В ходе визита планируется обсуждение перспектив взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также других вопросов совместных действий», — сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Сколько продлится визит, начавшийся 22 августа, не уточняется.
Как уточняет министерство, делегация прибыла в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.
Ранее ливийский военачальник неоднократно приезжал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, в ходе одной из встреч с ним была достигнута договоренность о проведении российско-ливийских переговоров по визиту представителей военного ведомства РФ в Ливию.