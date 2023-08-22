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20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Путин заявил о готовности заместить украинское зерно

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он неоднократно заявлял, что Россия может заместить украинское зерно на коммерческой основе и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.

«Тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай», — заявил президент.

До этого Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Путин отметил, что продление зерновой сделки потеряло смысл из-за полного отсутствия прогресса в реализации российской части соглашения. Однако Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими государствами, заинтересованными в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся странам.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия может возобновить зерновую сделку только после выполнения взятых в отношении Москвы обязательств.

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