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02:08 (мск), источник: ТАСС

FT: Великобритания признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией в ближайшие недели

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Великобритания в ближайшие недели признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом месяце Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента выступил за подобный шаг, заметив, что у правительства не хватает системности в этом вопросе.

«Люди думают, что вы можете сделать такие вещи немедленно, но сформировать детальную, безупречную юридическую позицию занимает время», — сказал источник газеты.

Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года.

В мае газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщила, что правительство Великобритании собирается в течение недель признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Однако позже то же издание информировало, что этот вопрос был отложен из-за попытки мятежа в конце июня. По информации издания, данные о бюджетном финансировании группы вынудили правительство королевства пересмотреть юридические последствия подобного шага.

Издание отметило, что в новых обстоятельствах признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией несло в себе более весомые дипломатические и легальные риски, поскольку фактически речь шла о внесении в запрещенный список «агентства российского правительства». Однако The Times указывала на то, что глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

Наделение ЧВК «Вагнер» соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики. Предусмотренный срок заключения по большинству обвинений в этой связи достигает 10 лет, замечает Financial Times.

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