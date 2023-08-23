Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения

Выслушав доклад руководителя региона, Путин заметил: «Все задачи, о которых вы сказали, невозможно решать без решения основной проблемы — это обеспечение безопасности».
«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказал Путин на встрече с Пасечником.
«Но это их дела и их проблемы», — добавил Путин.
По словам Путина, численность населения ЛНР восстанавливается, жители возвращаются в регион.
«Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», — сказал он, выразив уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», — заверил Пасечника президент.
«Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», — сказал глава государства. Путин отметил, что Пасечник и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».
«Я вижу, что в целом у вас получается, получается неплохо», — добавил президент.
«На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован — этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», — обрисовал задачи президент.
«На мой взгляд, главная проблема — это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», — добавил он.