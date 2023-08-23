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01:47 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения сейчас остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

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Выслушав доклад руководителя региона, Путин заметил: «Все задачи, о которых вы сказали, невозможно решать без решения основной проблемы — это обеспечение безопасности».

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказал Путин на встрече с Пасечником.

Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе.

Владимир Путин
президент РФ

«Но это их дела и их проблемы», — добавил Путин.

О ситуации в республике

По словам Путина, численность населения ЛНР восстанавливается, жители возвращаются в регион.

«Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», — сказал он, выразив уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», — заверил Пасечника президент.

«Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», — сказал глава государства. Путин отметил, что Пасечник и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

«Я вижу, что в целом у вас получается, получается неплохо», — добавил президент.

О ближайших задачах

«На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован — этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», — обрисовал задачи президент.

«На мой взгляд, главная проблема — это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», — добавил он.
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