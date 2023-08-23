Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее источники РБК, генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении. Источники РБК отмечали, что Суровикин сейчас — в краткосрочном отпуске.
Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.