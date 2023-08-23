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07:11 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: врио главкома ВКС назначили генерала Афзалова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее источники РБК, генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении. Источники РБК отмечали, что Суровикин сейчас — в краткосрочном отпуске.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

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