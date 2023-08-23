Как танки вермахта не изменили ход войны в Курской битве 80 лет назад — 23 августа 1943 года — с освобождением Харькова завершилась Курская битва.
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
13:48 (мск), источник: Ведомости

Медведев напомнил о победе над фашизмом в годовщину битвы на Курской дуге

В день 80-летия со дня победы в Курской битве зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев «Вконтакте» написал, что как и «в 1943-м, победа будет за нами!».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 г. завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас — Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала еще одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины», — написал Медведев.

Он напомнил. что советские войска на Курской дуге дали «жесткий и решительный отпор фашизму» и сделали «еще один шаг к его окончательному разгрому».

«Наш долг — бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» — заключил Медведев.

Председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в преддверии юбилейной даты отмечал, что Курская битва наравне со Сталинградской перекликается с «героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и на Донбассе».

«Хотя правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — отметил Нарышкин. Он также добавил, что члены общества уделят внимание предстоящей годовщине «Русской весны» и «10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Собянин сообщил о повреждениях из-за попадания дрона в одно из зданий «Москвы-сити»
Нельзя бесконечно бить своих
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрийистория