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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения в Йоханнесбурге.

Источник: © РИА Новости

«Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию», — заявил китайский лидер.

Страны БРИКС должны расширять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать мир и спокойствие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие», — сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил, что сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна.

«Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, страны объединения должны эффективно использовать такие механизмы, как встреча министров иностранных дел стран БРИКС и встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности, «чтобы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам».

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22—24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

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