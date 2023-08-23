Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

«Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию», — заявил китайский лидер.
Страны БРИКС должны расширять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать мир и спокойствие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие», — сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна.
«Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, страны объединения должны эффективно использовать такие механизмы, как встреча министров иностранных дел стран БРИКС и встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности, «чтобы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам».
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22—24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.