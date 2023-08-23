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18:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества

Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Источник: РИА "Новости"

«Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС», — сказала Пандор (цитата по Reuters). По ее словам, более конкретную информацию расскажут лидеры стран-членов БРИКС перед завершением встречи 24 августа.

В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран. В июне заявку о вступлении в БРИКС подал Египет, в июле — Боливия, в августе — Венесуэла. В число заинтересованных также входила Аргентина. По данным Bloomberg, Евросоюз призвал страну не вступать в БРИКС во время военного конфликта на Украине. Агентство также утверждало, что Индия и Бразилия выступили против расширения организации.

В ходе саммита, который проходит в ЮАР 22—24 августа, инициативу о расширении БРИКС публично поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Александр Кислов

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